Duarte: 'Mijn advies? Denk nooit dat je goed genoeg bent'

Lerin Duarte (28) is niet iemand die het lachen snel vergaat. Ook als het niet goed gaat, oogt de middenvelder van Heracles onbevangen en onaangedaan. "Ik dacht dat voetbal me niet kon beïnvloeden in mijn privéleven, maar als ik terugkijk op de twee vorige seizoenen, is er toch wel een verschil. Mijn leven is altijd leuk gebleven, maar ik zit nu veel beter in mijn vel."