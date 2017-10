Duarte ontbreekt, Van Hintum is twijfelgeval

Als Van Hintum niet speelt, heeft trainer John Stegeman nog twee opties op de linksbackpositie: Jeff Hardeveld en Roland Baas. ,,Verder hebben we her en der nog wat pijntjes en moeten we verstandige beslissingen nemen'', zegt Stegeman. ,,Dit is een serieuze wedstrijd en iedereen moet fit zijn, want we willen hoe dan ook de volgende ronde bereiken. Het kan zijn dat we een paar posities wijzigen, maar ik vind dat het niveau dichtbij elkaar ligt.'' Brahim Darri ontbreekt zeker nog, hij heeft een scheurtje in de hamstring.