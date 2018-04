Duel Heracles in teken van afscheid nemen

Hoffenheim-speler Justin Hoogma is er zondag bij als Heracles tegen FC Utrecht speelt. In de rust zal hij het publiek bedanken, dat hij alweer bijna een jaar geleden achterliet. Ook zijn vader Nico-Jan neemt afscheid, hij vertrok dit seizoen naar de KNVB. Dat was net nadat hij de transfer van Joey Pelupessy naar Sheffield Wednesday had rondgemaakt. De oud-aanvoerder is zondag present in het Polman Stadion. Spits Samuel Armenteros speelt in Amerika, maar wil dit moment niet aan zich voorbij laten gaan. Zij maken een rondje in de rust, na afloop is het aan de trainers en spelers die na dit seizoen Heracles verlaten.