Duitse trainer, zeven spelers: hoe Duits is Heracles eigenlijk?

Trainer Frank Wormuth begon gisteren in Garderen tegen Club Brugge met vier Duitsers in de basis en drie op de bank. Zeven in totaal - dat zijn er best veel - maar het aantal Nederlanders in de selectie is nog altijd veel groter. "We zijn Nederlands met een vleugje Duits", zegt Tim Gilissen. De technisch manager somt op: "Zeventien Nederlandse spelers, inclusief Mo Osman, die een dubbel paspoort heeft. Een Spanjaard, een Zweed en een Belg."