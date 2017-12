Eén schot en de naam Jakubiak is gevestigd

ALMELO - Heracles-middenvelder Sebastian Jakubiak (24) had zaterdag tegen Willem II slechts één balcontact nodig om zijn naam in de boeken te krijgen. Wie is deze Duitse Pool in Almelo?

De krant in zijn geboorteplaats kopte maandag dat een 'Lübecker' zijn debuut had gemaakt in de eredivisie en meteen scoorde. "Het is niet onopgemerkt gebleven", zegt Sebastian Jakubiak (24). "Ik heb veel gelukswensen gehad. Mijn familie is trots, ik ook. Er zijn dingen die je in je mooiste dromen niet kunt bedenken. Dit was er zo één. Pas in de bus van Tilburg naar Almelo kwam het binnen. Ik dacht: is dit echt gebeurd?"

Het memorabele moment speelde zich af rond de 86ste minuut van de wedstrijd tegen Willem II. Jakubiak viel in voor zijn vriend Jamiro Monteiro. Al vanaf de dag dat ze elkaar afgelopen zomer bij Heracles ontmoetten, klikt het tussen de middenvelders. Ze hebben dezelfde bijna maniakale wil om door te breken als profvoetballer. Ze ogen beiden jonger dan de 24 jaar die ze zijn, hebben gevochten tegen vooroordelen, blessures en het advies om 'nu eindelijk eens aan het werk te gaan' omdat ze het toch niet meer zouden redden in het betaald voetbal. Maar de twijfel van anderen sterkte juist hun wilskracht.

Poolse ouders

Hij rende het veld op, maakte zijn debuut in de eredivisie. Op televisie werd net verteld wie die nieuwe, blonde jongen was. Sebastian Jakubiak, zoon van Poolse ouders. Ze trokken naar Noord-Duitsland voor een beter leven, zijn moeder werkt in een motel, zijn vader is elektricien. Thuis spreken ze Pools, daarbuiten Duits. Hij heeft twee broers, de middelbare school afgemaakt. Speelde in de jeugd van HSV, kwam uit voor St. Pauli, maar belandde uiteindelijk door slepende blessures bij SV Rödinghausen in de Regionalliga.

Heracles pikte hem afgelopen zomer op en was na een stageperiode overtuigd. Hij kreeg een contract voor twee jaar. "Het was de hoogste tijd dat ik het zou gaan redden, ik ben al bijna oud voor een voetballer. Maar ik heb nooit opgegeven, vanaf mijn zesde heb ik gezegd dat ik dit wilde worden. Ik ben daar nooit van afgedwaald. Ik heb veel blessures gehad, ook toen ik net in Almelo was. Ik maak daarom geen grootse plannen, ik geef het beste van mezelf en dan zie ik wat er komt."