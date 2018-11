‘Eén speler van Feyenoord is net zo veel waard als ons team’

Want het mag dan de nummer drie zijn die op bezoek komt bij de nummer 4, het verschil blijft volgens de trainer erg groot. „Een speler van Feyenoord is net zoveel waard als ons hele team en met geld scoor je goals. Zo realistisch moeten we zijn. Ik zeg steeds: de eerste drie clubs zijn van een totaal ander niveau. Tussen de nummers vier tot en met achttien zit niet veel verschil, iedereen kan elkaar verslaan.”

Maar dat wil niet zeggen dat Heracles geen kans maakt tegen de Rotterdamse ploeg. „Van de tien wedstrijden die we tegen Ajax, PSV en Feyenoord spelen, kunnen we er een winnen en een gelijkspelen. Laten we ons focussen op die zege. Ik was niet ontevreden over ons optreden in Breda, maar de spelers waren na afloop erg aangeslagen. Als ze dat gevoel meenemen en vijf procent extra geven, dan maken we kans.”