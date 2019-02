Eerste editie Herakids Cup is groot succes

Met moeite lukt het de organisatie aan het begin van de middag om alle kinderen op de hoofdtribune van het Polman Stadion te krijgen voor de benodigde uitleg. De kinderen zijn al druk aan het voetballen. „De opkomst is veel groter dan we vooraf hadden verwacht”, stelt Mart Oude Nijeweeme, marketing- en communicatiemedewerker bij Heracles Almelo. „Vooraf rekenden we misschien op twintig teams, dat zijn er zeventig geworden. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.”

Voorjaarsvakantie

Eén van de zeventig deelnemende teams is het JO9-1 team van voetbalvereniging PH uit Almelo. „De jongens zijn echt heel enthousiast en hebben het hier al een hele tijd over. Bovendien is er dit weekend geen wedstrijd, dus dan is dit een mooie vervanging”, stelt Tjeerd de Boer. Zijn zoon Thijmen voetbalt in JO9-1 van PH. Ook speler Rayson (9) is enthousiast. „Dit is erg leuk. Wij gaan alles winnen”, bluft hij voor aanvang. Uiteindelijk gingen niet de jongens van PH JO9-1, maar de teams FC Komt dat schot, de Tubbergse Boys en Kick off er met de winst vandoor.