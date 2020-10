Eerste uitslagen enquete binnen: nul zieken na bezoek stadion Heracles

ALMELO - Heracles-trainer Frank Wormuth vindt dat er een onderzoek moet komen naar voetballen met publiek. Zorgt het voor extra besmettingen of niet? „Ik mis de onderbouwing van het spelen zonder publiek.” Tot nu toe heeft zich in Almelo geen zieke fan gemeld.

Heracles heeft een enquete de deur uitgedaan met de vraag of iemand ziek is geworden tijdens een bezoek aan Erve Asito. Op dit moment hebben 700 mensen geantwoord, tot nu toe heeft niemand klachten gekregen. De club wacht nog op meer resultaten voor ze er verdere uitspraken over doen.

„Ik ben gast hier, dus ik respecteer alle beslissingen”, zegt de Duitse trainer. „Maar lege stadions hebben direct invloed op mijn werkleven, dus ik heb er wel een mening over. Is er een onderzoek gedaan? Zijn er meer besmettingen bij wedstrijden? Als het antwoord ja is, dan snap ik dat je stadions sluit voor publiek. Alleen is dat niet zo. Iedereen wordt nu over een kam geschoren, dat vind ik zonde.”

Roken en verkeer

Nederland was een voorloper op het gebied van corona, vindt de trainer. „Geen mondkapjes, maar afstand. Dat is nu niet meer zo, er wordt nu alsnog naar andere landen gekeken. Dat vind ik jammer. Ik blijf vragen houden over alles. Waarom komen er niet meer regionale lockdowns, waarom geldt voor iedereen hetzelfde?”

Er vallen in Nederland en Duitsland veel doden in het verkeer, maar we rijden gewoon door, gaat hij verder. „Er vallen veel doden door roken, waarom zijn sigaretten dan niet verboden? Die twee doodsoorzaken zijn wetenschappelijk bewezen, het zijn feiten. Die zijn er met corona nog te weinig. We moeten dus vooral ons gezonde verstand gebruiken.”