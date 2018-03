Eerste uitzege van het seizoen voor Heracles

KERKRADE – Heracles heeft vrijdagavond, in de 26e speelronde, de eerste uitzege van het seizoen geboekt. Uit bij Roda JC won de ploeg met 3-0, dankzij twee treffers voor rust van vleugelflitsers Brandley Kuwas en Kristoffer Peterson en een goal van Peter van Ooijen in de slotseconden.

De dreiging in Kerkrade kwam vooral van Roda, maar de doelpunten van Heracles. Waar de Limburgers furieus uit de startblokken kwamen en meermaals dichtbij waren, stond Heracles halverwege al op een 2-0 voorsprong en had de ploeg al vroegtijdig een voorschot genomen op de overwinning.

Kuwas 25 meter

De eerste doelpoging van de Almeloërs, na dertien minuten, was direct raak. Nadat Brandley Kuwas afgestopt werd bij een counter, nam de aanvaller zelf plaats achter de bal en mikte hij van maar liefst 25 meter snoeihard in de rechter bovenhoek (0-1).Terwijl de gelijkmaker vervolgens non-stop in de lucht hing, kwam Heracles zes minuten voor rust zelfs op 2-0. Kristoffer Peterson ontsnapte na een duw aan Mikhail Rosheuvel, sneed naar binnen en zette Heracles met een laag schot in de lange hoek op een comfortabele marge.

Counter

In de tweede helft zette Roda eveneens de meeste druk, maar toonde Heracles zich gevaarlijk in de counter en oogde bij de Almelose club in balbezit alles een stuk overtuigender. Desondanks brachten de Limburgers Heracles nog wel meermaals aan het wankelen, maar zat er, met kunst- en vliegwerk, telkens een Almeloos been tussen. En wanneer dat niet het geval was, bracht doelman Bram Castro wel redding.

Ruim twintig minuten voor tijd had Heracles het duel in het slot moeten gooien. De Almelose ploeg kwam in de counter met vier spelers tegenover twee van Roda te staan, maar Jamiro Monteiro was te zelfzuchtig met een schot. Even later was ook Kuwas dichtbij de 3-0. Zijn inzet werd van de lijn gekeerd. Paul Gladon mikte daarentegen wel raak. Die treffer werd echter afgekeurd wegens hands. In de slotseconden volgde alsnog de derde van de avond. Peter van Ooijen haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Het geplaatste schot was onhoudbaar voor doelman Hidde Jurjus (0-3).

Eindelijk uitzege

Heracles boekte daardoor, na dertien uitduels zonder zege, eindelijk weer eens op overwinning vreemde bodem. Ook hield de ploeg voor het eerst sinds september 2016 de 'nul' in een uitwedstrijd. Door de zege klimt Heracles, in ieder geval tot zaterdag, naar het linkerrijtje.