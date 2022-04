Eindelijk feest bij Heracles buiten Almelo: ploeg wint degradatiekraker in Sittard

De eerste degradatiekraker van de dag - PEC Zwolle tegen Go Ahead Eagles - was net afgelopen, hekkensluiter PEC verloor. Dat werd door fans van Fortuna en Heracles net voor hun duel met toch wat gejuich gevierd. De pittige strijd tegen degradatie is nog lang niet gespeeld, maar dit was gunstig voor allebei. En na afloop zeker voor Heracles, dat die zo belangrijke zege pakte en langzaam richting veilige haven kruipt.

Wie denkt dat er zich vervolgens een spektakel ontvouwde in Sittard, komt bedrogen uit. Voor rust stonden er vooral twee ploegen op het veld die niet wilden verliezen. Terwijl de intenties van Sjors Ultee, de trainer van de thuisploeg, nog zo aanvallend waren. Hij stelde vier aanvallers op, maar het leidde niet tot een echte kans.

Fluitconcert

Bij Heracles - met Justin Hoogma als aanvoerder in de basis - zorgden Sinan Bakis (drie keer) en net voor de rust Anas Ouahim voor wat gevaar. Fortuna zette er in de eerste helft een schot van Mats Seuntjens tegenover, maar die vond doelman Koen Bucker op zijn pad. Als je de eerste 45 minuten een betere ploeg aan moest aanwijzen, dan was het Heracles, dat aan de bal net iets de overhand had.

Volledig scherm Giacomo Quagliata (links) viert zijn goal met Noah Fadiga en de meegereisde fans. © Pro Shots / Johan Manders

De ploegen speelden vooral op een broodnodig puntje en dat werd niet gewaardeerd door het thuispubliek dat de eigen ploeg bij rust trakteerde op een fluitconcert. De thuisclub voerde de week voor het duel actie om het stadion vol te krijgen, dat lukte bijna, maar een uitverkocht huis was het niet.

Uitbundig vieren

Fortuna nam na rust veel meer risico, dat leidde meteen tot twee gevaarlijke momenten. Maar het was Heracles dat na een klein uur spelen de leiding nam. Het was notabene linksback Giacomo Quagliata die aan de linkerkant opkwam en besloot om zelf te schieten: 0-1. dat werd uitbundig gevierd met de meegereisde supporters. Heracles haalde tot voor dit duel uit maar twee punten, tegen Sparta en NEC, nu was het eindelijk feest in het uitvak.

Een paar minuten later mocht Heracles opnieuw een feestje vieren, dit keer was Sinan Bakis de gevierde man. Emil Hansson - oud-speler van Fortuna - bracht hem in stelling met een steekpass, en de spits was dit keer wel trefzeker: 0-2. Het was ook de einduitslag.

Heracles speelde een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie en won. Veilig is de ploeg nog niet, maar in Sittard werd hoe dan ook een grote stap gezet richting lijfsbehoud.