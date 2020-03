Eindelijk gaat Dessers naar Nigeria, het land waar hij vroeger niet kon komen

Zijn moeder vroeg hem het nog even extra te checken. Ze kon niet geloven dat zoon Cyriel Dessers nu toch echt geselecteerd is voor de nationale ploeg van haar vaderland Nigeria. Het land waar nog veel familie woont en waar hun roots liggen. Al werd ze er zelf niet geboren, kwamen haar kinderen in België ter wereld en reisden ze niet eerder naar het Afrikaanse land, dat jaren werd verscheurd door een burgeroorlog. „Het is heel speciaal voor ons. We hebben het Nigeriaanse elftal ook altijd gevolgd, ik kan het volkslied al aardig meezingen”, zegt Dessers.