Emotionele Hoogma wil bij Oranje werken aan ‘beste team ter wereld’

Vijfhonderd relaties namen dinsdag afscheid van de in Friesland opgegroeide voetballer, die bij HSV in Duitsland zijn grootste internationale successen vierde. Hij speelde met die club in de Champions League en won de Duitse beker (2003). Zoon Justin Hoogma kon niet aanwezig zijn. Net als zijn vader destijds is hij nu profvoetballer in Duitsland. Justin bedankte zijn pa via een videoboodschap. Dat deed ook tv-presentator Tom Egbers, die via een live verbinding vanuit de NOS-studio de scheidende directeur complimenteerde. Oud-voorzitter Jan Smit vertelde anekdotes over een reis naar Finland, waarbij hij met Hoogma in een tweepersoonsbed hotelbed moest logeren en samen nieuw ondergoed ging aanschaffen.