En opeens draaft Osman in Lichtenvoorde op in een vriendenteam

Gaandeweg de eerste helft vroegen de toeschouwers zich steeds vaker af wie nou die ene speler van de bezoekers was, met die kleine witte sokjes, die aan de bal elke tegenstander dolde. Omdat er bij vriendschappelijke duels zelden opstellingen bekend worden gemaakt bleef het voor de meeste mensen gissen. Uiteindelijk werd het mysterie opgelost en kreeg de uitblinker op het veld een naam: Osman. Was dat niet die speler van Heracles? Ja, dus. Althans, oud-speler van Heracles, want Osman weigerde zijn contract in Almelo te verlengen omdat hij hoopte op een nieuwe uitdaging. Die is er nog steeds niet gekomen en dus draafde de international van Syrië zaterdagmiddag op in een Arnhems vriendenteam, dat het opnam tegen Longa'30. Je moet toch wat om als prof in conditie te blijven. Onder aanvoering van Osman won het gelegenheidsteam met 4-2 van Longa. Of zijn gala-optreden in Lichtenvoorde tot een nieuw contract ergens heeft geleid is nog niet bekend.