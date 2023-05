En Peter Bosz zag vanaf de tribunes dat het goed zat

Heracles-trainer John Lammers kon het de laatste tijd niet vaak genoeg benadrukken. „Promotie is mooi, maar een kampioenschap is pas echt iets speciaals. Dat maken de meeste spelers niet zo vaak mee in hun loopbaan.”

De woorden van de oefenmeester misten hun uitwerking niet. Vrijdagavond bekroonde Heracles zich tot vreugde van Lammers tot de beste van de Keuken Kampioen Divisie. En dat onder het toeziend oog van de vorige kampioenenmaker Peter Bosz, die ook in het stadion was. Bosz behaalde met Heracles de titel in 2005.

Terug op niveau

John Lammers herhaalde in 2023 dat kunstukje met de vriend van Bosz, Hendrie Krüzen. „Deze club is terug op het niveau waar we horen. En nu moeten we ook zorgen dat we er blijven”, aldus clubman Krüzen.

Lammers en Krüzen kwamen dit seizoen om de schade te repareren en ze klaarden de klus met z’n tweeën. „Het was niet altijd even makkelijk, want we hebben ook moeilijke momenten gehad dit seizoen”, zei Lammers.

Afspraak met spelers

Zoals wel vaker verliep ook deze kampioenswedstrijd moeizaam. Jong Ajax was ondanks tal van afwezigen een lastig te bespelen opponent. „Het was slecht. We waren in het begin zenuwachtig”, aldus Lammers, die tijdens de onderbreking na het vreugdebier nog een belangrijke boodschap had voor zijn spelers. „We hebben afgesproken om onze eventuele volgende goal niet meer te vieren vlak voor het publiek. Want voordat je het weet heeft iemand z’n emoties toch even niet in bedwang”, sprak Lammers, die het dit keer waarschijnlijk niet eens zo erg vond dat er niet meer werd gescoord. De 2-0 was ook voldoende.

Bekijk hier onze laatste video’s.