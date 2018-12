En weer gaat het binnen een paar minuten mis voor Heracles in uitwedstrijd: 3-1

UTRECHT - Heracles Almelo en het winnen van uitwedstrijden. Het is dit seizoen nog altijd geen goede combi. Ook zondag bij de ‘lunchwedstrijd’ in Utrecht ging het mis voor de ploeg van trainer Frank Wormuth (3-1). Heracles deed niet eens veel onder voor de Domstedelingen, maar FC Utrecht scoorde voor rust drie keer binnen twintig minuten en daarmee was het duel al vroegtijdig gespeeld.

Heracles reisde naar Utrecht af zonder verdediger Tim Breukers. Hij staat op het punt om vader te worden. Wout Droste verving hem in de Almelose defensie.

Strafschop

De wedstrijd in Almelo was nog geen drie minuten oud, toen Maximilian Rossmann op ongelukkige wijze, in het strafschopgebied, een overtreding maakte. Timo Letschert ging naar de grond en scheidsrechter Kevin Blom wees terecht naar de stip. Simon Gustafson ging achter de bal staan en schoot raak: 1-0.

Kanonskogels

Na de 1-0 deelde Heracles wat speldenprikjes uit, maar het was Utrecht die de score na ruim een kwartier flink opkrikte. Allereerst was er een knal van Gyrano Kerk, snoeihard in de korte hoek. Bart van Hintum liep mee, maar greep niet in, hij had letterlijk het nakijken. Heracles leek helemaal van de kaart, want alsof die tweede treffer nog niet genoeg was, maakte uitblinker Urby Emanuelson er zelfs 3-0 van. Vanuit de lucht zorgde hij, zo’n tien meter voor het doel, met een volley voor de derde treffer van de middag.

Het leek wel een schiettent in Utrecht. Oud-Heraclied Oussama Tannane had voor rust zelfs nog de 4-0 kunnen maken. Daar tegenover stonden een aantal mogelijkheden voor Heracles.

Klutsgoal

Het bloedde na een uur een beetje dood in Utrecht, waar de tweede helft eigenlijk niet om aan te gluren was. Uit de kluts kon Rossmann een kwartier voor tijd nog wel binnenprikken, maar die goal kwam veel te laat. Na de 3-1 was Vermeij nog het dichtst bij de 3-2, maar de invaller schoot voorlangs. Utrecht trok de overwinning over de streep, Heracles droop af, voor de zoveelste keer dit seizoen op vreemde bodem.

FC Utrecht - Heracles Almelo 3-1 (3-0).

Score: 4. Gustafson 1-0 (pen.), Kerk 2-0, 20. Emanuelson 3-0, 75. Rossmann 3-1.