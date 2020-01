En weer lukt het Heracles na de winterstop niet om te winnen

Heracles maakte op de eerste afspraak van het jaar geen beste beurt in Emmen. De ploeg speelde een bijzonder slechte eerste helft, trok in de tweede helft nog wel bij, maar het feit ligt er: ook dit jaar zit een feestje er meteen na de winterbreak niet in. „Het waren twee totaal verschillende helften, zo was het in de winterstop ook, maar dan andersom”, zei trainer Frank Wormuth na de nederlaag. „Tijdens het trainingskamp in Spanje speelden we twee prima wedstrijden en trainden goed, maar afgelopen week was minder. We verloren van Heerenveen en op de trainingen liep het niet lekker.”