Erve Asito in extase na heerlijk slotstuk: eerste zege Heracles Almelo is een feit

ALMELO - Het liep uit op een zinderende slotfase op Erve Asito, maar Heracles Almelo heeft de eerste zege van het seizoen toch echt binnen. Rai Vloet knalde de thuisploeg tegen AZ, ver in blessuretijd, naar de overwinning: 3-2. En dat terwijl AZ vlak daarvoor de 2-2 had binnengeschoten. Het werd een wedstrijd van veel verhalen, met veel emoties, maar het belangrijkste voor Heracles was dat de drie punten in Almelo bleven.

Heracles trad op Erve Asito aan met een aantal wijzigingen in de basiself. Zo speelde nieuweling Kaj Sierhuis als vervanger van de geschorste Sinan Bakis en keerde Marco Rente terug van een blessure. Lucas Schoofs startte op de bank. Ook Bilal Basacikoglu moest genoegen nemen met een plek als reservespeler. Wormuth gaf de voorkeur aan de talentvolle Mohamed Amissi, die daarmee zijn basisdebuut maakte.

Applaus voor Samsen

Voor Heracles was het de eerste wedstrijd sinds het overlijden van voormalig bestuurslid Wim Samsen. Voor de wedstrijd werd hierbij stilgestaan met een minuut applaus. Tijdens dat applaus vloog boven het stadion een vliegtuig met de tekst ‘Wim bedankt voor alles’. Daarnaast voetbalde Heracles met rouwbanden.

0-1 Gudmundsson

Het eerste gevaar kwam al vroeg in de wedstrijd van niemand anders dan Kaj Sierhuis. De nieuwe Heracles-spits stuitte bij een schot in de zestien op AZ-goalie Jensen. De Alkmaarse sluitpost stompte de bal weg en zag ook Mohamed Amissi missen. De eerste dreiging van AZ kwam na 11 minuten. Gudmundsson stuitte op zijn beurt op Janis Blaswich. Even later had Gudmundsson wel succes. Na een fraaie driehoekje dribbelde spits Pavlidis het strafschopgebied in, waarbij hij de bal voor de voeten van Gudmundsson legde. Met een draaiende beweging vond Gudmundsson vervolgens met een prachtig schot de kruising: 0-1.

Rood Clasie en 1-1 Sierhuis

In het vervolg van de eerste helft was het AZ dat het meeste balbezit had. Toch stichtte de ploeg uit Alkmaar nauwelijks gevaar. De teams leken dan ook met een 0-1 stand de kleedkamer op te zoeken, maar toen was daar plots Sierhuis. Een paar minuten nadat Jordy Clasie bij AZ werd weggestuurd met rood (op aandringen van de VAR), bracht de nieuweling de stand in evenwicht met een schitterende uithaal van zo’n achttien meter voor het doel van Jensen: 1-1. Erve Asito was in extase en rook bloed.

Drie wissels

Wormuth stuurde na rust maar liefst drie frisse spelers binnen de lijnen: Burgzorg, Basacikoglu en Quagliata. Zij moesten Heracles helpen de voorsprong uit te bouwen. Dat lukte uiteindelijk. In het tweede bedrijf ging Heracles duidelijk op jacht naar die tweede treffer en kreeg het kansen via onder anderen Sierhuis en Vloet. Burgzorg bleek dus uiteindelijk de matchwinner. De invaller schoot wurmde zich ruim een kwartier voor tijd, in het strafshopgebied, door de Alkmaarse verdediging. Oog in oog met Jensen knalde hij van dichtbij raak: 2-1.

Het ‘Jansen rot op’ werd al ingezet vanuit het uitvak, maar Heracles nam in de slotfase veel risico en daar profiteerde AZ van. Tijjani Reinders joeg de bal in de 89e minuut, van zo’n 25 meter afstand, via onderkant lat de kruising in: 2-2. Het bleek het zoveelste mooie doelpunt van de wedstrijd. Maar daar bleef het niet bij, want het laatste doelpunt kwam pas ver in blessuretijd. Rai Vloet kroonde zich tot matchwinner, na opnieuw een fraaie goal: 3-2.

Heracles Almelo - AZ 3-2 (1-1).

Score: 19. Gudmundsson 0-1, 45+1 Sierhuis 1-1, 73. Burgzorg 2-1, 89. Reijnders 2-2, 90+4. Vloet 3-2.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Fadiga, Rente, Knoester, Roosken (46. Burgzorg), Kiomourtzoglou, De La Torre (87. Shoofs), Vloet, Laursen (46. Basacikoglu), Sierhuis (75. Azzaoui), Amissi (46. Quagliata).

Opstelling AZ: Jensen, Witry (62. Sugawara), Letschert, Martins Indi, Wijndal, Midtsjø, De Wit, Clasie, Gudmundsson, Pavlidis (69. Poku), Karlsson (46. Aboukhlal).

Scheidsrechter: Gözübüyük.

Rood: 45. Clasie (AZ).

Geel: 49. Vloet, Quagliata, Burgzorg (Heracles Almelo).

Toeschouwers: 8.053.