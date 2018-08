Ex-Heraclied Gor Agbaljan naar Go Ahead Eagles

ballen verstand 'Spanjaar­den bij FC Twente zijn opgetogen over de komst van Espinosa'

9:58 ENSCHEDE - Clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde blikken vooruit op de wedstrijden van Heracles Almelo en FC Twente en bespreken de actualiteit in de rubriek De Ballen Verstand. Deze week: wie is Javier Espinosa, gaan er nog spelers weg uit Almelo, kan het dit seizoen eens over voetbal gaan bij FC Twente en kan Heracles zich revancheren tegen AZ?