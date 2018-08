'Ex-Heraclied Oussama Tannane naar FC Utrecht'

Heracles nam Tannane in 2013 over van het tweede elftal van SC Heerenveen. In eerste instantie brak Tannane in Almelo ook niet door, maar uiteindelijk brak hij door en groeide hij uit tot de smaakmaker van Heracles. In 58 duels scoorde hij 23 keer. Mede door die mooie statistieken en zijn geweldige linkerbeen verdiende hij een transfer naar Frankrjk. Daar begon de international van Marokko voortvarend, maar een lange blessure hield hem vervolgens lange tijd aan de kant.