Ex-Heraclied Rai Vloet in maart voor rechter voor aanrijding waarbij Gio (4) stierf

Vloet voetbalt momenteel bij FC Ural Yekaterinburg in Rusland en daarvoor in Kazachstan. Zijn situatie was bij de club in Almelo door het dodelijke ongeval onhoudbaar geworden. Vloet reed bij het ongeluk veel te hard en reed met zijn Golf GTI achterop de auto waarin Gio met zijn ouders en twee andere kinderen zaten. Het vierjarig jongetje bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.