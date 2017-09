Falende Wout Weghorst alsnog matchwinner voor AZ

De linksback van AZ, Thomas Ouwejan, werd gevloerd in het zestienmetergebied. Wout Weghorst eiste de strafschop op, maar deze werd gestopt door Sparta-goalie Roy Kortsmit. De doelman kwam volgens Mulder echter te snel van zijn lijn af, waardoor Weghorst de strafschop over mocht nemen.

De spits uit Borne werd echter alsnog matchwinner. Tien minuten later was Weghorst namelijk wel trefzeker. In de tweede helft tekende Weghorst ook voor de 0-2. Dat was tevens de eindstand.