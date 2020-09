Fanatisme supportersclub BiancoNero maakte van Heracles Almelo volwassen eredivisieclub

Hoe meer Heracles-fans uit een huishouden, hoe voller het stadion

11 september ALMELO - „Waar zullen we beginnen?”, vraagt Joris Dieterman, woordvoerder van Heracles. De lijst me actiepunten is in deze week voor de eerste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag ellenlang. „We moeten ons aan veel regels houden.”