Fans steunen Heracles: na één dag meer seizoenkaarten verkocht dan vorig jaar

Als je alles van dit seizoen bij elkaar optelt, is het niet zo raar dat Heracles is gedegra­deerd

ALMELO - De degradatie kwam totaal onverwacht, maar zo vreemd is het niet als je alle ellende ziet waarmee Heracles Almelo is geconfronteerd. Het afgelopen seizoen in vogelvlucht. Of anders gezegd: de kroniek van een degradatie.

22 mei