FC Emmen neemt Wierdenaar Dennis Telgenkamp mee naar de eredivisie

De 31-jarige Telgenkamp keepte in de jeugdopleiding van FC Twente, tot dat Heracles Almelo hem in 2008 een contract aanbood. Daar werd hij nooit eerste doelman. Mede daarom verhuurde Heracles hem nog een seizoen aan SC Cambuur. Sinds 2015 Telgenkamp in Emmen, waar hij eerste doelman is.

Dennis Telgenkamp: ,,Dat ik het in Emmen naar mijn zin heb is algemeen bekend. Ik wilde na afloop van het seizoen even de tijd nemen om een besluit te nemen over de toekomst. Het gevoel om samen met FC Emmen de Eredivisie in te gaan bleef heel sterk aanwezig en de boventoon voeren. Daarom heb ik na mijn vakantie laten weten dat wat mij betreft mijn toekomst in Emmen ligt. Na deze boodschap zijn we gaan zitten en waren we er heel snel met elkaar uit”, laat Telgenkamp weten op de website van de Emmenaren.