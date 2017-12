Feyenoord met Jørgensen tegen Heracles

Heracles succesvolste ploeg na 90 minuten

17 december ALMELO – ‘Gevaarlijk in de slotfase’, zei Erik ten Hag over Heracles, nadat de Almeloërs in blessuretijd een punt pakten bij FC Utrecht. En daarmee sloeg hij de spijker op de kop: geen ploeg is namelijk succesvoller in blessuretijd.