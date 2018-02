Fledderus: 'Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg'

De oud-aanvoerder stopte vorig seizoen met voetballen en werd benoemd tot assistent van de directie. Nu Nico-Jan Hoogma per 1 maart naar de KNVB vertrekt, vindt de club dat hij klaar is voor de volgende stap. ,,De bedoeling was dat ik het vak zou leren van Nico en het uiteindelijk over zou nemen. Dat het nu al zover is, had ik ook niet verwacht, maar zo gaat het in het voetbal. Voor mij is het enorme kans, dit is wat ik wilde. Ik ben er heel blij mee dat ik deze kans krijg en het bestuur en de club me het vertrouwen geven.’’