Fledderus wil groep liefst bij elkaar houden

GA Eag­les-trai­ner Stegeman: kritische meester in smeden en kneden

5 januari Trainer John Stegeman spaart ook tijdens het trainingskamp in het Turkse Belek niemand. De 42-jarige Epenaar is een man met een missie en neemt Go Ahead Eagles bij de hand op weg naar betere tijden. Toch realiseert Stegeman zich aan de boorden van Middellandse Zee heel goed dat de Deventer club nog heel wat stappen moet maken in de wederopbouw.