Focus terug bij Peterson: ‘Ik wil Europees voetbal halen met Heracles’

REACTIEALMELO - Kristoffer Peterson was zaterdag dolgelukkig na de 6-0 zege van Heracles Almelo op Fortuna Sittard. Dat de Zweed zelf ook een keer het net vond, was helemaal een mooie bijkomstigheid. Peterson vond het doelpunt een mooi moment om zijn mindere periode van de afgelopen maanden bij Heracles af te sluiten.

Peterson had van alles aan zijn hoofd. Hij stond in de belangstelling van meerdere clubs, maar het kwam niet tot een transfer. Dat hij het daar moeilijk mee had, gaf Peterson zaterdag toe. ‘‘Ik speelde niet zo goed de laatste wedstrijden, ik wist dat ik weer hard moest werken om terug op het niveau van voor de winterstop te komen. Maar dat heb ik nu een plek gegeven. Mijn focus ligt weer helemaal bij Heracles. Het is mooi dat ik gescoord heb, maar ik ben vooral blij dat we als team deze prestatie hebben neergezet.’’

Volledig scherm Adrian Dalmau, Kristoffer Peterson en Jesper Drost vieren de 5-0 van de Zweed. © VI Images

Belangrijker

Vorige week won hij met Heracles nog met 1-0 van Ajax. Welke wedstrijd hij het meest bijzonder vond? ‘‘Beide wedstrijden waren mooi, maar ik denk dat deze overwinning belangrijker is geweest. Als we vandaag hadden verloren had de zege op Ajax achteraf weinig waarde.’’

Volledig scherm Kristoffer Peterson in actie tegen Fortuna Sittard. © BSR Agency

‘Nieuwe Messi’