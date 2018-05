Fraaie goal Armenteros, veldonderhoud in de Grolsch Veste

Armenteros voor het eerst trefzeker Het heeft even geduurd, maar Samuel Armenteros heeft zijn eerste doelpunt in dienst van het Amerikaanse Portland Timbers te pakken. De Zweedse oud-spits van Heracles Almelo kwam afgelopen zaterdag tegen Los Angeles FC een kwartier voor tijd binnen de lijnen en beloonde zijn invalbeurt met een fraaie treffer.

Heracles denkt terug aan historische dag 22 mei is en blijft een historische dag voor Heracles Almelo. Het is deze dinsdag op de dag af twee jaar geleden dat Heracles Almelo zich voor het eerst in de historie van de club wist te verzekeren van Europees voetbal. En dat wil de club weten. Via Instagram wordt dinsdagmorgen een foto gedeeld van een juichende John Stegeman voor het uitvak van FC Utrecht, waar het op 22 mei 2016 allemaal gebeurde.

Tankink alleen naar de top Niet alleen Heracles blikte op Instagram terug op een memorabel sportmoment. Dat deed Bram Tankink eveneens. De wielrenner dacht zaterdag even terug aan een moment uit 2011, toen hij alleen aan kop reed in de Giro d'italia. De toenmalig renner van Rabobank noemt het 'speciale herinneringen'.

Eerst BigMac ooit

Dat topsporters van de gezonde maaltijden zijn is algemeen bekend. Maar daar had turnster Lieke Wevers voor even maling aan. De Oldenzaalse werd door Frank Evenblij en Erik Dijkstra getrakteerd op een BigMac. 'Ik had voor het eerst van mijn leven een BigMac in mijn handen', schrijft ze erbij. De verrassing was onderdeel van een uitzending van Bureau Sport.