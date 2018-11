Frank Wormuth begrijpt de discussie over kunstgras: ‘Als je het voetbal wilt verbeteren, moet je ook de ondergrond bekijken’

Het is een discussie die al tijden woedt: wel of geen kunstgras in de eredivisie? Heracles wil in het eigen Polman Stadion vasthouden aan kunstgras, omdat het veel (financiële) voordelen met zich meebrengt. De club lijkt met die opvatting inmiddels een uitzondering in de eredivisie. De ondergrond in de stadions is onderdeel van een veel bredere discussie over het verbeteren van het Nederlands voetbal.