Frank Wormuth overstag: Heracles past trainingstijden aan

Zeker op een ondergrond als kunstgras kan de temperatuur flink oplopen waardoor voetballers het gevoel hebben dat hun voeten in de fik staan. Heracles zou vrijdag aanvankelijk om 15.00 uur gaan trainen, maar die sessie op het kookpunt van de dag is vervroegd naar 10.00 uur 's ochtends. Ook donderdag past Wormuth zijn aanvangstijd aan. In plaats van 11.00 uur begint de selectie om 10.00 aan de sessie op de verwachte warmste dag aller tijden in Nederland.