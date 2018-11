Frustratie en irritatie na weer een zeperd van Heracles

Heracles begon het uitduel in Sittard verrassend met drie centrale verdedigers, dus in een 5-2-3-formatie of 3-4-3-formatie. "Het is maar hoe je het bekijkt", vindt aanvoerder Tim Breukers. "We wilden defensieve zekerheid inbouwen en op de nul spelen. We hebben het uit steeds lastig, dus zochten een manier om dit keer wel een resultaat te halen. De bedoeling was dat we verdedigend begonnen en vandaar uit steeds iets offensiever zouden spelen, maar het werkte niet."