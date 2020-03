Fysiektrainer Heracles: ‘Twee weken voorbereiding is genoeg’

Heracles wil verder met verdedi­gers en verlengt contract Hardeveld

27 maart ALMELO - Robin Pröpper en Tim Breukers kregen vrijdag te horen dat Heracles met ze in gesprek wil over een langer verblijf. De ervaren verdedigers zijn in onzekere tijden zekerheden voor de club. Tot nu toe is er maar één optie definitief gelicht, die van linksback Jeff Hardeveld.