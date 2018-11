Geblesseerde Pröpper wordt gemist en mist Heracles

Heracles-trainer Frank Wormuth zei vorige week voor de wedstrijd tegen NAC Breda: 'We missen een leider, we missen Robin Pröpper. Alle spelers zijn zo aardig voor elkaar'.

"Aardig voor elkaar zijn is goed, toch?", zegt Robin Pröpper met een lach. Zijn knie is ingepakt in een enorme brace, hij loopt op krukken. Niet Almelo, maar het Sportmedisch centrum in Zeist is op dit moment zijn wereld. "Ik snap het punt van de trainer. Ik vind het leuk om de leiding te nemen, het is onderdeel van mijn spel. Ik praat veel op het veld, dan gaat de rest vanzelf mee. Het is mooi om gemist te worden, maar of het met mij op dit moment beter zou zijn gegaan, weet niemand. De laatste weken heb ik de wedstrijden op televisie gezien, omdat ik rust moest houden. Daar word ik extra zenuwachtig van. Je hoopt dat het goed gaat, maar kunt niets."