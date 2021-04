Geen bonuspunten voor Heracles in fletse en kansloze strijd tegen PSV

Heracles had zondag graag willen verrassen tegen PSV, een onverwacht bonuspunt pakken in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Trainer Frank Wormuth zette er zijn ploeg voor om en stelde een oude bekende op. Maar eigenlijk was de wedstrijd na 21 minuten al gespeeld. PSV won met 3-0.

Het kostte Donyell Malen in de negende minuut geen enkele moeite om voorbij Heracles-verdediger Marco Rente te komen, net zo makkelijk scoorde de speler van PSV tegen het team uit Almelo. Heracles was best aardig begonnen in Eindhoven, maar nog eens twaalf minuten later stond er ook al 2-0 op het scorebord en was de kans op een verrassing verkeken.

Twee keer was de assist van Olivier Boscagli, zijn tweede belandde op het hoofd van Denzel Dumfries die in de 21e minuut hard raak kopte: 2-0. Heracles had graag willen verrassen in een wedstrijd waarin de ploeg volgens trainer Frank Wormuth geen kans had. Om er poëtisch aan toe voegen dat ‘juist daarin de kans schuilt’. Maar die wens kwam op eerste Paasdag niet uit. Het was vrij flets en kansloos.

Volledig scherm Rai Vloet groeide als voetballer op bij PSV, maar kon in Eindhoven niet het verschil maken. © Pro Shots / Thomas Bakker

Vijf verdedigers

Wormuth stelde vijf verdedigers op, waardoor Mats Knoester weer eens een basisplek kreeg. Ismail Azzaoui is geblesseerd, waardoor Wormuth voor een keuze kwam te staan. Hij koos ervoor om Orestis Kiomourtzoglou op te stellen, de basisspeler die zijn plek in januari kwijtraakte aan de aanvallend ingestelde Azzaoui. Hij werd na rust gewisseld voor debutant Elias Sierra.

Voor PSV werd Heracles-thuis een heerlijk begin van de laatste fase van dit seizoen. Het team begon steeds lekkerder te voetballen en kreeg nog een flinke kans via Mario Götze, maar de Almelose doelman Janis Blaswich voorkwam dat het voor rust al 3-0 stond. Daar stond nog een hard schot van Delano Burgzorg tegenover, maar de aansluitingstreffer zat er niet in.

Matjes

Vonden de ploegen het daarna wel best? Legde Heracles zich neer bij een 2-0 nederlaag? Daar leek het wel op. De ploeg maakte weinig aanstalten om er nog wat van te maken. PSV vond de riante voorsprong ook wel best, al kreeg het nog wel een grote kans via Cody Gapko, maar opnieuw redde Blaswich.

Wormuth bracht nog wel een aanvaller (Lunding) voor een verdediger (Quagliata), maar het leverde geen aanvallen of kansen meer op. Ook PSV leek het erbij te laten zitten. Tot die heerlijke goal van invaller Mohamed Ihattaren net voor het einde van de wedstrijd. Hij krulde de bal in de verre hoek: 3-0.

PSV - Heracles 3-0 (2-0) Score: 9. Malen 1-0, 21. Dumfries 2-0, 90. Ihattaren 3-0 Opstelling Heracles: Blaswich; Fadiga, Rente, Pröpper, Knoester, Quagliata (76. Lunding); Schoofs, Kiomourtzoglou (65. Sierra), De la Torre (66. Bijleveld); Vloet (76. Bakis), Burgzorg Gele kaarten: Zahavi (PSV), Quagliata, Pröpper (Heracles) Scheidsrechter: Van den Kerkhof