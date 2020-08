Geen lekkere middag voor Heracles in de Achterhoek

DOETINCHEM - Heracles was na het duel tegen FC Emmen nog best tevreden, maar kon dat na de 1-0 nederlaag zaterdagmiddag tegen De Graafschap niet zijn. De ploeg -niet de beoogde basiself - kreeg amper kansen tegen de eerste divisionist.

De spelers van De Graafschap kregen zeker in de eerste helft het idee: we staan er best goed voor in aanloop naar de competitie, die in de eerste divisie al op 31 augustus begint. Heracles begint twee weken later. De Achterhoekse ploeg was beter en gevaarlijker dan Heracles en kreeg via oud-Heraclied Darryl van Mieghem de meeste kansen.

De ploeg uit Almelo kwam voor rust amper in de buurt van het doel van de tegenstander, al moet daarbij bij worden opgemerkt dat trainer Frank Wormuth zijn ploeg niet in de sterkste samenstelling liet beginnen. Het was half om half, beoogde basisspelers en beoogde reserves.

Nog voor er een kwartier gespeeld was, stond er al 1-0 op het scorebord. Ralf Seuntjes mocht raak schieten vanaf elf meter, na een overtreding van Heracles-middenvelder Lucas Schoofs. Vlak daarna was er de enorme kans van Van Mieghem, maar doelman Michael Brouwer voorkwam een tweede tegentreffer binnen twee minuten.

In de tweede helft ging er iets meer dreiging uit van Heracles, maar tot grote kans leidde het niet. Wormuth veranderde in de 70e minuut een groot deel van het team. In de spits kan hij nog geen beroep doen op Sinan Bakis, die last heeft van een blessure. Adrian Szöke en Mo Amissi bezetten die positie tegen De Graafschap, maar zij kunnen het verschil nog niet maken.

Oude bekenden

Het was in Doetinchem een weerzien van oude bekenden. Aan de kant van De Graafschap speelden Van Mieghem en Roland Baas mee, Joey Konings alleen de laatste tien minuten. Allen oud-spelers van de club uit Almelo. Heracles-aanvoerder Robin Pröpper komt van De Graafschap, evenals Delano Burgzorg, die na rust in het veld kwam.

Volledig scherm Mohamed Amissi in duel met Julian Lelieveld van De Graafschap © BSR Agency

De Graafschap - Heracles 1-0 (1-0)

Score: 14. Seuntjes 1-0 (pen)

Opstelling Heracles: Brouwer, Fadiga, Pröpper (46. Knoester), Rente, Quagliata; Kiomourtzoglou (46. Agca), Schoofs, Vloet; De la Torre. Szöke, Amissi (46. Burgzorg)

Vanaf de 70e minuut: Brouwer, Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Bijleveld, Agca; Van der Water, Amissi, Burgzorg.

Scheidsrechter: Van der Graaf

Aantal toeschouwers: 1044