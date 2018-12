Geen stunt, wel grote defensieve zorgen bij Heracles

Brandley Kuwas schudt na de wedstrijd nog maar eens zachtjes het hoofd. Als toch een van zijn drie grote kansen erin was gegaan tegen PSV, had Heracles misschien niet met zo'n rotgevoel in de catacomben van het Polman Stadion gestaan. Alleen die eerste al, die hij in de vierde minuut van dichtbij raak kon knallen, maar over schoot. "Ik baal enorm, ik had het kunnen doen voor de ploeg." Het had het begin van een stunt kunnen zijn, maar dat werd het niet.