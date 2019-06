Geen tropenrooster voor spelers Heracles

Teun Bijleveld tekent voor twee jaar bij Heracles

21 juni ALMELO - Nog geen 24 uur nadat Orestis Kiomourtzoglou werd vastgelegd, heeft Heracles opnieuw een middenvelder in huis gehaald. Teun Bijleveld komt per direct over van Ajax. De 21-jarige heeft in Almelo een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen, getekend.