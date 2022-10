‘Gezang in De Grolsch Veste niet goedpraten en hoe zielig zit je in elkaar als je inbreekt voor een spandoek?’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Genoeg om na te praten dus op de maandag. Niet alleen bij de koffieautomaat, maar ook in De Ballen Verstand. Bijna alles komt langs: het spel van FC Twente, de stagiaire die een basisplaats had bij Groningen, de toestand van Frank Wormuth, de stoeltjesgooiers van Heracles, de sneue vlaggenjatters van PEC, de spreekkoren in Enschede aan het adres van ‘de homo’s van FC Groningen’ en de tirade van Ajax-trainer Alfred Schreuder. „Tien jaar jaar na zijn vertrek bij FC Twente heeft hij nog niets geleerd. Hij gooit al zijn collega’s voor de bus. Als Ron Jans dit had geflikt, had hij vanmorgen bij Paul van der Kraan en Jan Streuer op kantoor kunnen komen.”