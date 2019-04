Gilissen keert terug bij een heel ander Heracles: ‘Er zijn stappen gemaakt hier’

Hij kan de route dromen: van Breda naar Twente en terug. Nog een paar maanden en dan is Tim Gilissen weer officieel inwoner van Enschede, de stad waar hij vandaan komt. In juni maken ook zijn Twentse vriendin en hun twee kinderen de oversteek. „Voorlopig is het huis van mijn vader in Markelo mijn uitvalsbasis”, zegt de nieuwe technische man in Almelo. „Ik heb zondagavond mijn koffer gepakt en ben gegaan. Het is nu een gekke fase, ik ben doordeweeks hier en rij in het weekend die kant op. Om voor de wedstrijd weer terug te zijn.”