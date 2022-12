Gloudemans, Ter Stal en Heracles, het lijkt de perfecte match: ‘Gewoon normaal doen’

De Ballen Verstand ‘Dat Remko Pasveer is geselec­teerd voor het WK slaat natuurlijk helemaal nergens op’

Dat Remko Pasveer door bondscoach Louis van Gaal is geselecteerd voor het WK in Qatar is hartstikke mooi voor hem en deze regio, maar eigenlijk slaat die uitverkiezing nergens op. De Ajax-doelman is alles behalve in vorm. Pasveer, het gelijkspel van FC Twente in Rotterdam en de verwachte zege van Heracles op NAC Breda; het komt allemaal aan bod in de nieuwste aflevering van De Ballen Verstand.

14 november