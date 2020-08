Gosens hoeft niet meer te twijfelen tussen Oranje en Duitsland: uitnodiging voor ‘Die Mannschaft’

ALMELO - Robin Gosens (26) ziet een nieuwe droom uitkomen: de speler is geselecteerd voor de nationale ploeg van Duitsland. Bondscoach Joachim Löw wilde de oud-speler van Heracles al eerder oproepen, maar corona gooide roet in het eten.

Gosens heeft een Duits en een Nederlands paspoort en zag ook toekomst in het Nederlands elftal. Maar gaf aan pas te willen beslissen voor welk land hij uit zou komen als het aan de orde was. Dat moment is nu aangebroken voor de speler van Atalanta Bergamo. Het wordt Duitsland. Als hij speelminuten maakt voor de ploeg kan hij niet meer terug.

Dat hij nu door Löw is geselecteerd, had hij zich een paar jaar geleden nog kunnen bedenken. Gosens was linksback van Heracles, maar werd vooral in zijn eerste seizoen op veel posities neergezet. Hij was overgekomen van FC Dordrecht, daarvoor stond hij onder contract bij Vitesse, waar hij niet speelde.

Sterke groei

Atalanta Bergamo nam hem onverwacht over van Heracles. De ploeg had hem vaak bekeken, vertelde de speler, dat was de reden dat hij de stap naar de Serie A aandurfde. Ze haalden hem niet zomaar als opvulling. Gosens groeide uit tot basisspeler, maakte de grootste successen van de club mee en speelde zich in de kijker van clubs uit Duitsland en Engeland. En nu dus ook de nationale ploeg van Duitsland.