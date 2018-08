Groenendijk woedend op videoscheids: 'Een catastrofe'

De coach sprak na afloop bij de persconferentie over een 'vervelende avond'. „Met dank aan de arbitrage”, aldus de coach. Heracles won volgens Groenendijk wel verdiend. „Zij hebben goed gespeeld, wij ook. Maar de 4-2 valt uit een buitenspelsituatie. En dan moeten we altijd maar netjes blijven, maar ik begrijp die hele VAR niet. Het is verschrikkelijk.”

Catastrofe

Collega-trainer Frank Wormuth van de winnende ploeg was vooral blij met de overwinning en het spel wat zijn ploeg, met name voor rust, op de mat legde. Wormuth had eerst wat uitleg nodig wat de VAR ook alweer inhield. Groenendijk maakte het handgebaar en probeerde in het Duits zijn emotie te uiten: 'De VAR is een catastrofe'. Wormuth zag ook dat het buitenspel was, maar hij was desondanks niet minder blij met de drie punten.