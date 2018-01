Groeten uit Estepona

Eerder sliep Pelupessy met ‘roomie’ Robin Gosens, nu speler van Atalanta Bergamo. Die hoorde de middenvelder diep in de nacht eens uitgebreid vertellen over Barcelona. ,,Mooie dromen waarschijnlijk’’, zegt de aanvoerder, die in real life in de belangstelling staat van New York City. Daar heeft hij het onder de lakens nog niet over gehad. Misschien omdat het werkelijkheid kan worden? ,,De belangstelling is er, het lijkt me mooi.’’ Alleen wil Heracles hem niet laten gaan.