Grote vraag bij Heracles: keert aanvoerder nog terug in de degradatiestrijd?

Met nog een pittige strijd om handhaving voor de boeg is dit niet het moment om alle tegenslagen van dit seizoen na te lopen, vindt Frank Wormuth. „Maar als je terugkijkt, zijn we veel spelers kwijtgeraakt en missen we er nu ook weer twee. Blaswich is onze ervaren aanvoerder, doelman, onze leider, hij is belangrijk voor de stabiliteit. Een groot gemis dus. En dat geldt ook voor Kiomourtzoglou, die dit seizoen zijn stempel heeft gedrukt.”