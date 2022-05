Handhaving of nacompetitie? Dit zijn alle mogelijke scenario’s voor Heracles op de laatste speeldag

1. Heracles wint van Sparta

Trainer Frank Wormuth steekt zijn beide armen in de lucht en toont een grote glimlach op zijn gezicht. „Als we winnen, zijn we veilig. Dan is alles goed. Waarom we gaan winnen? Omdat we dit seizoen thuis de meeste punten hebben behaald, 26 van de 34. Daar zitten heel goede wedstrijden tussen, waarin we gespeeld hebben met ‘power’. De meeste thuisduels hebben we ook verdiend gewonnen, dus dat geeft ons veel zelfvertrouwen. Het stadion is onze eigen woonkamer. Tegenstander Sparta is in Rotterdam ook kunstgras gewend, maar dit is ons kunstgras. Maar Sparta verkeert wel in de winning mood. Ze hebben uit de laatste drie wedstrijden zeven punten gehaald. Wij hebben tweemaal verloren, maar dat waren uitwedstrijden. Natuurlijk is er spanning en voelen de spelers druk, dat moet ook. Maar de stemming en sfeer is goed, er wordt gelachen op de training. Op de wedstrijddag zelf gaat de hartslag omhoog en is er adrenaline. Op ons eigen veld hebben wij heel veel vertrouwen.”