Hardeveld keert na snel herstel terug in selectie Heracles; basisplaats Van der Water

Vooral de aanwezigheid van Hardeveld is een prettige verrassing voor de Almeloërs. De verwachting was dat de linkervleugelverdediger na zijn operatie aan de lies- en buikwandstreek pas na de winterstop weer inzetbaar zou zijn. Hardeveld maakt deel uit van de selectie voor het duel van zondag tegen Heerenveen. Zo ver is Bakboord nog niet. De rechtsback zit in het laatste deel van zijn revalidatie na zijn kruisbandletsel.

Rentree Van der Water



Wie in Heerenveen wel vanaf de aftrap in de basis staat is Silverster van der Water. De rechterspits kwam tegen Fortuna Sittard als invaller in de ploeg. ,,Hij is nu fit genoeg om 75 minuten te spelen", aldus Wormuth, die met zijn ploeg nog twee lastige uitduels heeft in 2020: na Heereveen wacht woensdag FC Groningen. ,,Voor het seizoen had ik verwacht dat wij gelijkwaardig aan die twee teams zouden zijn, maar de ranglijst laat nu wat anders zien", zegt Wormuth. ,,Het zijn twee ploegen met veel vertrouwen op dit moment. Maar we zullen toch een keer de punten moeten gaan pakken in uitwedstrijden, want we kunnen het niet alleen op de thuisduels aan laten komen. Bovendien geven die ons ook geen garantie, zo hebben we tegen RKC en Fortuna gezien.”