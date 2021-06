Hardeveld verruilt Heracles voor FC Emmen

ballen verstand De laatste Ballen Verstand van het seizoen: krijgt FC Twente het zo makkelijk of is Feyenoord een eitje?

13 mei ENSCHEDE - Na de bloedstollende apotheose in De Keuken Kampioen Divisie woensdagavond staat op Hemelvaartsdag de eredivisie onder hoogspanning. Althans onderin. FC Twente treft één van die teams die vecht voor lijfsbehoud: RKC. Heracles krijgt het dolende Feyenoord op bezoek. Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken in De Ballen Verstand vooruit op de dag die komen gaat. Wat nou dauwtrappen? We gaan voetballen!