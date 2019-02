Hardeveld wint bij rentree in tweede elftal van Heracles

De linksback scheurde bijna een jaar geleden een kruisband in het uitduel tegen NAC en onderging niet lang daarna een operatie. Hardeveld revalideerde maanden in het Sportmedisch Centrum in Zeist, waar in de zomer ploeggenoot Sebastian Jakubiak zich meldde met dezelfde blessure. In september scheurde aanvoerder Robin Pröpper een kruisband. Hij hoopt er in de zomer weer bij te zijn.