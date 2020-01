Heeft Heracles de fitste selectie van de eredivisie?

In alle vroegte vertrok Heracles zaterdag naar het vliegveld van Eindhoven. Eerst op weg naar Sevilla en vandaar uit nog ruim anderhalf uur met de bus. Een nacht overslaan is niet goed voor het lichaam. „Daar kunnen we niet zoveel aan doen”, zegt fysiektrainer Colin de Graaf (27) in het Spaanse Cadiz. „Wat we wel kunnen doen, regelen we. De spelers kregen slaapmaskers in de bus, om de kans op meer rust te vergroten. Hoe meer rust, hoe beter er daarna getraind kan worden. Zoeken naar de balans, daar zijn we elke dag mee bezig.”



Trainer Frank Wormuth noemt de fanatieke fysiektrainer zijn schaduw,. „Colin is altijd in mijn buurt.” Ze zijn ook continue in overleg of discussie. Over de balans tussen objectieve en subjectieve waarnemingen. Hoe ver ga je? Wanneer is het genoeg? Beide trainers hebben ‘sport’ gestudeerd en verdiepen zich dagelijks in de wetenschap, in fysiologie en psychologie. En in alles wat verbetering zou kunnen brengen. Ze combineren die kennis met statistieken en het subjectieve ‘oog van de coach’.



„Soms ziet Colin aan de data dat we meer kunnen doen tijdens een training, maar zeg ik: nee, we stoppen”, vertelt Wormuth. „Andersom komt het ook voor en dan grijpt Colin soms in. Het werkt goed zo, het is steeds een kwestie van afwegen. Experts noemen Heracles een fitte ploeg, ik vind dat een compliment, vooral voor de fysiektrainer.” Die knikt: „Ik ben ook trots, op de groep vooral, omdat ze er hard voor moeten werken.”